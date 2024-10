“¿Por qué los niños tienen que pagar el precio de una sociedad incompetente que no es capaz de proveer un servicio tan básico como que los niños puedan ir a clases?”: Fernando Zavala por cierre de colegios por elecciones

Un alegato público como papá y ciudadano fue el que hizo Fernando Zavala, conductor de Información Privilegiada, por el hecho de que este jueves, viernes y el próximo lunes, cientos de colegios que son locales de votación, cierren para preparar las elecciones.

Como comentó: “Las personas que nos dirigen fueron elegidas bajo el clamor de mejor educación (…) Y la educación parte por ir a clases, por lo menos en el modelo que tenemos hoy día, es ir a clases y resulta que el Ministerio de Educación, suspende clases por tres días para habilitar los lugares como local de votación”.

Agregando que “yo no estoy desmereciendo la importancia de ir a votar, pero no puede ser a costa de la educación de los niños. No entiendo qué mente enferma se le ocurre que para hacer más cómodos los locales de votación, tiene que dejar a los estudiantes tres días sin clases. Si esto va a ser así, si tenemos autoridades tan incompetentes, voy a pedir que no se ocupen los colegios como locales de votación y que ocupamos los mall por ejemplo. ¿Por qué los niños tienen que pagar el precio de una sociedad incompetente que no es capaz de proveer un servicio tan básico como que los niños puedan ir a clases?”

“Por favor Ministro Cataldo responda. Es insólito y me da rabia que nadie reclame (…) Los colegios debiesen ser los últimos en cerrar”, concluyó.

Escúchalo aquí: