Sabas Chahuán y rechazo a la destitución de Abbott: “Me alegra que haya funcionado el sistema, traumático para algunos, pero es sano que haya un doble control de todos lados”

El exfiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió en Nada Personal a al fallo de la Corte Suprema que rechazó la solicitud de remoción contra el actual fiscal nacional, Jorge Abbott.

“No es que quede fortalecido o debilitado, sino simplemente que al ser unánime el rechazo me parece que queda claro que no se configuraban las causales. Es un resorte de la Corte Suprema. Y funcionan las instituciones, como decía un presidente hace años”, comentó el abogado.

“La Fiscalía igual no iba a quedar abollada como institución si hubieran removido a Jorge Abbott. Habría quedado descabezada, sin duda, afectada, pero abollada o no se ve en el trabajo diario (…) No buscaría segundas, terceras, cuartas o quintas intenciones. Fue una petición que hicieron los diputados, no se configuraron las causales, la corte les dijo 17 a 0 que no, y punto”, agregó.