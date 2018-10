Fundador de Enseña Chile: “La educación pública va a morir si no somos capaces de atajar lo mínimo, que es la seguridad”

Tomás Recart, director ejecutivo y fundador de Enseña Chile, se refirió en Nada Personal a los cambios necesarios para fortalecer el sistema educativo, a la violencia en los establecimientos de educación pública y, en específico, al proyecto Aula Segura.

El especialista indicó que, pese al vocabulario que se usó en la discusión del proyecto y sin profundizar en detalles, comparte “el principio de apagar un incendio”.

“Creo que la educación pública tiene que ser el pilar del sistema educacional en Chile, y hoy no lo es. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para tener una nueva educación pública, una nueva reforma, muchos recursos. Pero con este tipo de violencia no hay ningún modelo que perdure, no hay ningún modelo que sea exitoso”, explicó.

“Lamentablemente se le está dando atribuciones a los directores solo en esto, y no en cosas que son igual o más importantes, que es todo lo que es el trabajo con sus profesores”, agregó.

Recart aclaró que está de acuerdo con que los alumnos se manifiesten y protesten, pero que deben entender “que lo que hoy se está haciendo es un harakiri, porque están matando la educación pública”.

“El espíritu es que Chile tenga una mejor educación, y los movimientos han generado cosas tremendamente positivas. Pero también hay que decir que han generado cosas negativas, como por ejemplo las tomas. Y en esto soy tajante, porque desde el 2006 a la fecha la gente está migrando desde la educación pública a la particular subvencionada, sin ser esta última mejor”, comentó.

“La gente se está yendo de los colegios públicos. No hay modelo que aguante. La educación pública en Chile va a morir si no somos capaces de atajar lo mínimo, que es la seguridad”, añadió.