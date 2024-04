La solicitud de renuncia del ministro Cataldo: Estamos tapando el problema

Este miércoles, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pidió a parlamentarios elevar el debate luego de que diputados UDI solicitaran la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, justificando la solicitud con una serie de hechos relacionados a la educación pública.

Esto ante la solicitud de los parlamentarios de la UDI, que pidieron la salida del titular del Mineduc debido a su responsabilidad en episodios como la falta de cupos en colegios, deficiencias estructurales en establecimientos y dificultades en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública.

A estos antecedentes, los diputados gremialistas sumaron la polémica surgida con la plataforma “Anótate en la Lista”, que se creó para los estudiantes que estuvieran sin matrícula. En particular, luego que se supiera que los colegios podían pagar para acceder a servicios adicionales.

“Nosotros esperamos del Parlamento que sean parte de las soluciones, que haya mayor colaboración en avanzar en un tema que es de preocupación, que es la educación de nuestro país”, afirmó la ministra.

Asimismo, la vocera sostuvo que “vayamos los temas de fondo, a elevar el debate, porque al final de cuentas, las y los niños merecen que el debate sea con altura de mira y no simplemente con ataques personales”.

Frente a la solicitud de su salida, Cataldo aseveró que “yo puedo entender que a muchos les genere incomodidad que un militante comunista esté a la cabeza de una cartera tan importante como el Ministerio de Educación. También puedo entender que en un año electoral el debate político se vaya polarizando, y la sensatez vaya siendo reemplazada por cálculos mezquinos. Seamos honestos. Pero aquí estamos hablando de la educación de niñas, niños y estudiantes del país”.

Ante esto, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara señaló que “el problema aquí es que no se pueden crear nuevos colegios, que los SLEP no están funcionando y que hay personas se están quedando sin matricula. Eso está creciendo en el tiempo, no es solo de ahora (…) Resolvemos eso echando al ministro Cataldo, yo creo que al revés”.

“Por qué la renuncia de va a resolver lo que parece ser una inequidad. No resolvemos el problema, lo tapamos”, aseveró.

Además aseveró que “la ministra Vallejo tampoco contribuye porque se pone en la calle a hablar del lucro y eso no resuelve nada, volvió a hacer dirigente estudiantil” .