Jacqueline van Rysselberghe y críticas a la objeción de conciencia: “El dictamen del contralor excede sus funciones”

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió en Nada Personal al requerimiento que el partido presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el protocolo de objeción de conciencia elaborado por el Gobierno para el aborto en tres causales.

“Nosotros creemos que el dictamen del contralor excede sus funciones, porque va más allá de lo que la misma Constitución resguarda, que es la objeción de conciencia que puede ser personal o institucional. Entonces, te obliga, te pone de rodillas y te chantajea, sino no ponen ningún peso”, expresó la senadora.

“Lo que no puede hacer el Estado es obligar a los privados a hacer cosas con las que no están de acuerdo (…) por ejemplo, la clínica de la Católica no tiene convenio en esta área con el Estado y por lo tanto puede seguir operando sin ningún problema. Pero el Hospital Parroquial de San Bernardo, que sí tiene convenio con el Estado, y que sí atiende mujeres que tienen cáncer de útero, que hace todas esas actividades en pabellón, no va a poder hacerlas porque el Estado los obliga a hacer abortos. Y creemos que no puede obligarlos a hacer algo que en conciencia ellos consideran que no corresponde“, argumentó.

La legisladora comentó, además, que la lógica del “o hace todo o no hace nada es muy totalitaria, no corresponde”, y que perjudica a mujeres que pueden atenderse en esos hospitales.

