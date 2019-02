Insulza contra dichos de Gutíerrez sobre Bachelet: “Es una campaña de algunos ministros para desacreditarla y la embajadora partió mal metiéndose en la política interna de Chile”

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió al conflicto que se está viviendo en Venezuela y comentó sobre la posición del Gobierno “no me gusta lo que ha hecho en este caso. No era necesario reconocer como Gobierno a Juan Guaidó, se puede decir me gusta, yo quiero que así sea; pero actualmente es un Gobierno que no controla ningún territorio”. Sin embargo si afirmó que aunque le guste o no esta decisión “el gobierno actuó por convicciones”.

Con respecto al programa que propuso Guaidó dijo, “lo apoyo, pero no simulemos que ya es presidente porque eso crea una situación distorsionada que no corresponde con la realidad. Lo que hay en Venezuela es la dictadura de Nicolás Maduro.

Lo que se está dando en el mundo es importante, pero es un apoyo nominal”.

Sobre los dichos de la embajadora Guarequena Guzmán, designada por Guaidó en Chile, que inquirió a la ex presidenta Michelle Bachelet expresando “debe ver cara a cara la situación de Venezuela”; Insulza fue enfático en decir:

“Guarequena está haciendo política chilena y es un ataque a la ex presidenta de la República que no tiene nada que ver con su cargo actual. Es una campaña de algunos ministros para desacreditarla y la embajadora partió mal metiéndose en la política interna de Chile.”

De acuerdo a su visión, no va a existir una intervención militar en Venezuela, “porque EEUU en la política actual de Tump no va a intervenir si otros países no lo acompañan y no hay ningún país dispuesto a poner sus tropas. Estamos en un impasse muy grande. A mi juicio la solución está más por lo que hizo México, Uruguay y las Naciones Unidas, que no reconocieron el gobierno y son de la idea de hacer un referéndum o algo así que solucione el impasse”.

Emergencia en Arica y Parinacota

Con respecto al invierno boliviano que tiene a Arica y Parinacota con alerta roja debido al conocido fenómeno del invierno boliviano, que hizo que se desborde el río, el senador por la región comentó que “en Arica hay un problema de falta de terrenos para viviendas que es importante y hay que planificar mejor la ciudad. Se está trabajando en un plano regulador pero creo que no resuelve todas las demandas y me voy a pronunciar prontamente sobre eso”.

Enfatizando que las falencias están en “mejorar la planificación en viviendas y en la revisión de los puentes”.

El senador comentó que “en este momento los destrozos se están recién evaluando porque la accesibilidad es muy poca”., agregando que “lo primero es ocuparse de las víctimas y que puede ocurrir de nuevo esta aguas pueden golpear de aquí hasta marzo o abril y hay que estar preparados para enfrentarlo”.