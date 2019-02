Felipe Harboe sobre erróneo toque de queda: “La pregunta es por qué se produjo esta descoordinación de anunciar una medida de restricción de libertades sin la debida coordinación con los ministros”

El senador por la región del Biobío, Felipe Harboe, conversó con Nada Personal sobre el erróneo toque de queda que se decretó durante este martes en la provincia de Concepción por los incendios forestales, y que en poco más de una hora fue suspendido.

“Hubo una descoordinación por parte del contralmirante (Carlos Huber), que tomó una decisión, no sé si él solo o motivado por alguien, o basado no sé en qué tipo de antecedentes, que no fue apoyada ni por el ministro de Defensa ni por el ministro del Interior”, contó el legislador.

“Estas son decisiones que, si bien pueden estar dentro de las facultades de quien tiene el mando de las fuerzas, son facultades que significan la suspensión grave de derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación (…) Eso es una decisión política, que tiene implicancias políticas, y, por lo tanto, debe ser previamente consultado”, complementó.

Harboe también indicó que “la autoridad requiere una investigación previa para tomar decisiones que van a implicar la restricción de derechos fundamentales”, y que por eso “es tan importante la coordinación del jefe de las fuerzas con las entidades investigativas para que tengan informaciones oportunas”.

“Desconozco si es que estamos en presencia de múltiples focos intencionales, o si la intencionalidad está acotada a uno o dos focos. En cualquier caso, independiente de las medidas que tome la autoridad, lo que corresponde es que se inicien las investigaciones”, recomendó.

“La pregunta es por qué se produjo esta descoordinación de anunciar una medida de restricción de libertades sin la debida coordinación con el ministro de Defensa y el ministro del Interior”, agregó.

