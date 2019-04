Jacqueline van Rysselberghe por iniciativa que busca acusar constitucionalmente a fiscales: “Reconozco el riesgo, pero no puede haber personas intocables”

La senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, se refirió en Nada Personal a la iniciativa de su partido de presentar un proyecto para poder acusar constitucionalmente a los fiscales, a raíz de las denuncias entre fiscales que mantienen en crisis al Ministerio Público.

“No es muy razonable que tú puedas acusar a los jueces de la Corte Suprema, al contralor, a los ministros, a todas las autoridades, y no puedas hacerlo con los fiscales. Me parece que hay que ser cuidadoso con el uso de estas herramientas, porque las acusaciones constitucionales son inicialmente un juicio político, pero en el Senado se hace una evaluación bastante técnica del tema. Lo que no puede pasar es que haya fiscales que tengan notable abandono de deberes y de lo mismo. No es razonable”, comentó la legisladora.

Respecto a quienes critican la idea, la senadora comentó que “la excusa que dan no es pertinente”, porque “estamos en un mundo totalmente globalizado, y si hubiera una acusación que no corresponde, la misma opinión pública termina sancionando eso como improcedente”. “Hay una autonomía mal entendida”, agregó.

“Reconozco el riesgo, pero creo que no puede haber personas intocables“, advirtió Jacqueline van Rysselberghe.