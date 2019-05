Jaime Quintana responde a Piñera: “El lenguaje del patriota o antipatriota claramente es un lenguaje violento”

El senador (PPD) Jaime Quintana, presidente del Senado, se refirió a las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, quien nuevamente recurrió “al patriotismo de los parlamentarios” para pedir que se apoyen los proyectos del gobierno de Admisión Justa y reforma previsional.

“Es imposible tomarlo de buena manera, porque finalmente el presidente asocia patriotismo a quien respalda el proyecto del gobierno, ergo quien no lo hace es un antipatriota. Entonces, este es el mismo planteamiento que él nos hizo hace un tiempo, donde se le hicieron todo tipo de reclamos, donde se le pidió cuidar el tono”, recapituló el legislador por La Araucanía.

“Lo mínimo es respetar a las instituciones, a ambas corporaciones, entender que siempre hay a un derecho a votar en cualquier dirección. Y, por lo tanto, el lenguaje del patriota o antipatriota está al límite del lenguaje del odio. Claramente es un lenguaje violento”, añadió.

Quintana aseguró, además, que estas declaraciones del presidente “no invitan en absoluto a mejorar el diálogo”. También criticó que Admisión Justa esté siendo el gran proyecto emblemático del gobierno en materia de educación durante este año, así como lo fue Aula Segura el año pasado. “Eso es bastante triste. Que finalmente hayan pasado dos años y nosotros no estemos discutiendo los temas de fondo en educación”, expresó.

“A ratos, uno echa de menos a Joaquín Lavín en 2011, con quien igual teníamos diferencias, pero ponía en debate los temas sustantivos de la educación. Nosotros no estamos hablando nada en materia de calidad, no estamos hablando nada de temas regulatorios, de acreditación. Felizmente el subsecretario está llevando algunas de esas materias, si no francamente no habría diálogo alguno en los temas de educación. Y no es por responsabilidad de los senadores. Es porque la ministra tomó el camino de centrarse en algunos temas que pueden tener buena valoración pública, pero no tienen muchas veces el necesario sustento técnico y académico”, cuestionó.