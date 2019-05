Subsecretaria de Telecomunicaciones por Fibra Óptica Austral: “Las tarifas no se van a disparar, pero no podemos predecir los precios”

Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, se refirió en Nada Personal a la inauguración del último tramo de la Fibra Óptica Austral (FOA), tendidos que se desplegaron de modo submarino desde Puerto Montt, con acceso a Caleta Tortel y Punta Arenas, finalizando en Puerto Williams.

Gidi explicó que se trata de “tres regiones de Chile que tenían un nivel de conectividad bastante pobre”, ya que se conectaban con una fibra terrestre que venía desde Argentina “que tenía muy poca capacidad, era muy poco resiliente y no tenía capacidad para todo el territorio”.

También aclaró que “como siempre, al haber posibilidades de cambiar de proveedor, van a haber buenas ofertas” para acceder a servicios de internet. Aunque no se atrevió a asegurar que, pese a que este proyecto está subsidiado por el Estado, las tarifas van a bajar.

“Las tarifas no se van a disparar, pero no podemos predecir los precios. Hay que dejar que la economía funcione: oferta-demanda. Lo que sí es cierto, es que no se va a poder incluir en el precio la gran inversión de llegar a zonas aisladas, porque está financiada por el Estado”, comentó.

“La apuesta es que donde hay un solo proveedor y aparece un segundo, por supuesto que los precios van a bajar. Donde no hay ninguno, estamos tratando que se mantengan los precios a nivel nacional”, añadió.