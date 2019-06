Insulza por visita de Bachelet a Venezuela: “Tampoco hay pensar que este es el momento del gran vuelco, porque no es así”

El senador José Miguel Insulza se refirió a la visita que anunció Michelle Bachelet a Venezuela, en el marco de la tensión que se vive en el régimen de Nicolás Maduro.

El legislador partió por poner paños fríos a las expectativas que hay respecto a lo que se pueda lograr con esta acción. “Tampoco hay pensar que este es el momento del gran vuelco en Venezuela, porque no es así”, aseguró.

También criticó que el bloque opositor liderado por Juan Guaidó trate de abanderarse con la visita de Bachelet a Caracas, porque, en su opinión, el gobierno de Maduro podría incluso usar eso a su favor. “Es una lástima que el señor Guaidó haga de esto algo propagandístico (…) se están causando un daño a sí mismos“, advirtió.

Por otro lado, respecto a los resultados de la encuesta CEP, que nuevamente mostraron que Michelle Bachelet sigue siendo la mejor carta de la oposición en Chile, Insulza hizo un mea culpa.

“Esta no es una buena encuesta para nadie, no es una buena encuesta para la política (…) los culpables somos los protagonistas, porque no conseguimos llegar a la gente adecuadamente con nuestras propuestas”, analizó.

