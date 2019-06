Hernán Larraín y propuesta del gobierno para nombramiento de jueces: “Queremos que haya un Consejo de Nombramiento de cinco personas”

El ministro de Justicia Hernán Larraín se refirió en Nada Personal a los avances que ha tenido el gobierno en torno a una propuesta para mejorar el sistema de nombramiento de jueces, a raíz de la polémica que hace meses se destapó con la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema.

El secretario de la cartera contó que lo que el gobierno está proponiendo es que “quien nombre también cambie”, apuntando a cambios tanto en quién nombra al candidato como en quién arma la terna de nominados. “No hay dos opiniones en que tenemos que ir a un proceso meritocrático, transparente y público”, comentó.

“Hoy se hace una terna por la Corte de Apelaciones, y decide de esa terna el ministro de Justicia por delegación del presidente, lo que es un sistema muy discrecional. Me parece que no es correcto. Y lo que estamos propiciando es que haya un Consejo de Nombramiento que hace el concurso y que le encarga a la Corporación Administrativa su materialidad, pero que la terna la arma también este Consejo de Nombramiento. No más participación de las cortes”, explicó.

“Queremos que haya un Consejo de Nombramiento de cinco personas. Un ente público, autónomo, que esté conformado por un representante del Presidente de la República, otro de la Suprema, otro del Senado, otro de los decanos de las facultades de Derecho, y otro de los consejos de la alta dirección pública. Es decir, una cosa completamente autónoma, independiente de todo, que va a durar un periodo largo de tiempo, unos seis años”, profundizó.

Sin embargo, Larraín indicó que es que todavía no saben “si es que hay ánimo en la Corte Suprema de dar este paso”.

“Nosotros ya dimos el nuestro. Estamos disponibles como gobierno de entregar nuestra atribución de designar de las ternas a uno, porque nos parece que hay que dar el ejemplo (…) le estamos diciendo a los tribunales que tienen que dedicarse a la labor jurisdiccional, y esta no es una labor jurisdiccional”, finalizó.

Larraín también se refirió al proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores y al secuestro de un menor del Sename por parte de una familia de acogida. Revisa la conversación completa en el audio.