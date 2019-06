Marcelo Díaz por escándalo de San Ramón del PS: “Espero podamos renovar el Tribunal Supremo por un organismo que no cometa los errores que ha cometido este”

El diputado socialista Marcelo Díaz se refirió al escándalo que envuelve al Partido Socialista, a raíz de un reportaje que mostró que múltiples militantes domiciliados en una dirección allanada por la policía y otros expulsados participaron en la jornada de votación en las elecciones del Partido Socialista en la comuna de San Ramón.

El legislador aseguró que desde la lista de Maya Fernández habían advertido desde antes de las elecciones internas del partido “que era incomprensible un padrón con ese número de militantes”. También criticó que “el peso electoral de esa comuna se volvió tentadora para muchos”.

Por eso mismo, Díaz pidió que en vista de los antecedentes, se repita la elección interna del PS, donde hasta el momento se había dado como ganador a Álvaro Elizalde.

“Espero que esta vez el Tribunal Supremo resuelva y diga que la elección no es válida. Y resuelva los temas pendientes. Y ojalá después de eso podamos renovar el Tribunal Supremo y tener un organismo que no cometa los errores que ha cometido este Tribunal Supremo. No todos, pero aquellos que han puesto al PS en esta situación”, comentó.