Abogado del fallecido juez Marcelo Albornoz: “Hay gente que tiene las manos manchadas con su sangre”

Gonzalo Linasazoro, abogado del juez Marcelo Albornoz, se refirió en Nada Personal al suicidio del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quien se encontraba suspendido luego que la Corte Suprema aprobara la apertura un cuaderno de remoción en su contra.

El abogado comentó lo que a su parecer serían las causas del desenlace, y lo atribuyó a la presión que generó la opinión pública, mediada por periodistas y políticos. “La Jauría quería sangre, decían que el poder judicial estaba corrompido y que todos se tenían que ir”, analizó. “Hay gente que tiene las manos manchadas con su sangre”, añadió.

“Hernán Larraín atribuía el suicidio a una especie de cargo de conciencia, y no es cargo de conciencia, Marcelo era inocente“, aseguró Linasazoro, al mismo tiempo que argumentó que Albornoz no tuvo ninguna posibilidad de tener la garantía procesal. Y explicó que cuando se permite la medida intrusiva de la interceptación telefónica, esa medida puede ser usada solo en la causa que fue ordenada. “Pero los fiscales Arias y Moya no hicieron caso de eso y se lo entregaron a la ministra instructora y la ministra, sin hacer caso de la ley, las usó”, denunció.

Respecto a la responsabilidad que la Corte Suprema habría tenido en este hecho, al ceder ante la presión y aprobar la apertura un cuaderno de remoción en contra del ya fallecido juez, el abogado dijo que “atacar a la Corte Suprema es perder el pan nuestro de cada día y el pan nuestro de mañana, pero sí, se equivocó la Corte Suprema”.