Alcalde de Estación Central y nuevo proyecto de ley de arriendo: “Espero que haya acuerdo y consenso transversal”

El alcalde de Estación Central y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado, se refirió a la iniciativa del gobierno de modificar la ley de arriendo para, entre otras cosas, agilizar los juicios y evitar abusos hacia los arrendatarios.

“Viene a matar dos pájaros de un tiro (…) Los municipios tienen que defender a sus vecinos. Y aquí se da el caso de vecinos que han logrado tener su patrimonio y efectivamente cuando esa persona decide poner en arriendo su propiedad, muchas veces el arrendador no es muy diligente, no cumple las obligaciones. No solamente el pago. Hay muchos casos de personas que no quieren salir, aun cuando no pagan, y generan un deterioro importante de la propiedad. Esa es una parte de la ley, que es acelerar que una persona que no ha cumplido los compromisos contractuales pueda salir de la propiedad”, comentó.

El edil también explicó que no se trata solamente del pago, porque hay personas que pagan pero que destruyen las casas. “Espero que haya acuerdo y consenso transversal”, agregó sobre el trámite legislativo del proyecto.

Sobre el punto de quienes subarriendan, la autoridad destacó que se pudiera regular las condiciones deplorables de vivienda que se le ofrecen a personas que no tienen capacidad de negociación, por ejemplo, por el hecho de ser extranjeros.

