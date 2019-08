Jaime Bellolio y agresiones en la U. de Chile: “No puede haber espacio para el fascismo de izquierda”

El diputado UDI, Jaime Bellolio, se refirió a la reunión que sostuvo la Comisión de Educación de la Cámara con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y la presidenta de la Fech, Emilia Schneider, a raíz de los hechos de violencia que han ocurrido al interior del plantel y que recientemente tuvieron como víctima al hijo de la diputada Cristina Girardi (PPD).

“El rector de la Chile ha sido no solo muy inteligente, sino que además ha tenido una reacción muy adecuada. Se da cuenta que si el lema de la Universidad de Chile es “donde todas las verdades se tocan”, no puede haber espacio para el fascismo de izquierda que pretende a través del totalitarismo, de la violencia, de encapuchados, de bombas molotov decir que hay personas que simplemente no caben porque no son como ellos”, comentó.