Matías del Río y reapertura de colegios: “¿Al Gobierno le falta musculatura para poner este tema y hablar de él?”

En el programa en el que trabaja en Televisión Nacional, Matías del Río dio su opinión a raíz de la apertura del fútbol y de los malls y no de los colegios: “me parece fantástico que vuelva el fútbol, pero me sorprende que no sea tema el regreso a clases, cuando vemos que hay evidencia internacional del daño enorme e irreparable en niños en fases de aprendizaje, que estén cuatro meses sin colegio. Qué decir de la salud mental de los escolares, de los que almuerzan ahí. La educación es un derecho humano y a veces se olvida”.

Agregando: “Me llama la atención que sea más tema la vuelta al fútbol y al mall, que a la educación. Es como tema tabú”.

Y se preguntó:

“¿Al Gobierno le falta musculatura para poner este tema y hablar de él? ¿Al Colegio de Profesores le conviene que no vuelvan hasta el próximo año?”

Del Río también aclaró la polémica que se dio en la red social que lo apuntó como dueño de un colegio, diciendo “yo participo de una fundación, que es Fundación Astoreca, que son colegios gratuitos que no seleccionan y que son reconocido por su calidad de educación. Si quieren pegarme porque soy dueño de un colegio, no lo soy”, agregando, “no odien tanto. Si les caigo mas, bien, pero no frieguen los colegios ni la educación”.

Josefina del Río comentó al respecto, “un tema tan importante como la educación merece una conversación de un nivel más alto del que se planteó en Twitter con un odio que me dejó bastante avismada y me pareció injusto. Pero también debo decir que me llena de esperanza la cantidad de gente que te apoyó en el sentido de la importancia de la conversación, hacerse preguntas y no vetar temas sobre todo en el periodismo que es hacerse preguntas y hacerlas bien”.