En medio de una sesión de la Cámara Baja, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, analizó la posibilidad de regresar a clases presenciales.

“Si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector?”, expresó el secretario de Estado.

Esto se suma a los otros dichos del titular del Mineduc donde ha insistido en retomar las clases en las aulas en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan.

“Las clases presenciales son irreemplazables y en ese sentido en la medida que se den las condiciones sanitarias que lo permitan es importante que los alumnos que puedan vuelvan a reencontrarse en ese espacio”, afirmó Figueroa.

¿Por qué no se puede hablar del retorno a clases?

Sobre esto, en Hablemos en Off Matías del Río comentó casos como la Región de Aysén en que los casos confirmados han sido 0. Ante esto aseveró que “por qué no es tema. Por qué el gobierno no tiene el piso político para plantear y jugarse por entero al retorno a clases”.

“Tenemos positividades bajísimas en muchas regiones y esto de la educación, cuando sabemos que es un drama irrecuperable para los niños que están en la primera infancia, sencillamente ese daño y el de la salud mental no se considera”, afirmó del Río.

Asimismo, el periodista señaló que “aquí se abren Malls Chinos, el Constanera Center, la hípica, se está planteando el fútbole, pero la educación es algo de lo que no se puede habla”.

Por su parte, Nicolás Vergara señaló que “hay grupos de interés y hay interesados. Qué pasa con los alcaldes que tienen altas conflictividades en los establecimientos educacionales. Al alcalde Alessandri y su drama con los liceos municipales qué le queda mejor, que vuelvan las clases presencias o sigan que sigan virtuales; los paros virtuales no queman establecimientos”.

“El único solitario que quiere que las clases prensenciales vuelvan es Raúl Figueroa”, afirmó Vergara.

Ante esto, sostuvo que “es una utopía querer normalizar porque finalmente los padres se van a tener que quedarse en las casas y cumpliendo el rol que debería cumplir el Estado u otras organizaciones. Hay lugares que se habla de volver a la clases el segundo semestre del próximo año, cuando haya una vacuna”.

Por su parte, Consuelo Saavedra, aseveró que “es muy importante que el Mineduc empiece a trabajar anticipadamente, no entiendo por qué se le critica que se diseñe un protocolo”.

“Dicho lo anterior, creo que hay que esperar a ver cuál es la realidad de los contagios en las salas de clasdes”, afirmó Saavedra.

Revisa el comentario completo aquí: