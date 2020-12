José Miguel Vivanco y proyecto de indulto: “Me parece injustificado, si hubiera alguna irregularidad hay que encaminarlo caso a caso. Si esto avanza constituiría un retroceso”

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, se refirió al proyecto de indulto para los detenidos tras el estallido social que se comenzó a discutir en el Congreso.

El representante destacó que “si se iguala el trato del que protesta pacíficamente -que es la mayoría-, con vándalos dedicados a la destrucción, no quedan incentivos para la protesta pacífica”.

Además volvió a recalcar que no existen presos políticos en Chile porque esto “está asociado esencialmente a las dictaduras de derecha o izquierda, donde se persigue a las personas por sus ideas y opiniones, y el dictador es el que decide quién va preso, a quien se le perdona la vida y a quien no. También se da en el caso cuando a una persona que pudo haber cometido un delito común no se le permite defenderse por una manipulación política”.