Dra. María Luz Endeiza: “Si uno se apura a poner muchas dosis y no llegan las segundas, después peligran las segundas dosis que sí o sí se tienen que poner”

María Luz Endeiza, doctora, infectóloga, académica de la U. de los Andes y miembro del Consejo Asesor de Vacunas y Estrategias de Vacunación (CAVEI) del Minsal, se refirió al proceso de vacunación en Chile y nuevos datos sobre la pandemia.

💬 #NadaPersonal | Dra. María Luz Endeiza y ‘carnet de vacunación’: “Es una buena medida pero no tan instantánea. hay que tomarlo con precaución (…) Las vacunas disminuyen la posibilidad de muerte y hospitalización, pero no que no le de Covid, uno puede seguir contagiando” pic.twitter.com/B2GIniMz8B

— Radio Duna (@RadioDuna) February 25, 2021