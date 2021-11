Sergio Micco y situación en La Araucanía: “Estamos frente a un triple fracaso del Estado”

Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se refirió a la situación que sucede en La Araucanía, la muerte de un comunero mapuche, las opciones de diálogo y los fracasos del Estado.

💬 #NadaPersonal | Sergio Micco: “Estamos frente a un triple fracaso del Estado, no puede garantizar el orden público, involucramos a las FF.AA. que no están preparadas para cumplir funciones policiales y como Estado no hemos sido capaces de llegar a acuerdos para La Araucanía” pic.twitter.com/gU3paVQMNn

— Radio Duna (@RadioDuna) November 4, 2021