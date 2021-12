Mario Desbordes sobre viaje de Kast: “Quiere recuperar la imagen de Chile en el extranjero, hablar con inversionistas para que la ciudadanía vea cuáles son las prioridades”

Mario Desbordes, ex precandidato presidencial, se refirió a los apoyos que se le han conferido al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, además de su viaje a Estados Unidos y la situación de cara a las presidenciales.

💬 #NadaPersonal | Mario @desbordes y petición de Sichel a Kast: “Es más o menos lo que le hemos planteado a todos a José Antonio y varias cosas ya están ok. ¿Cuáles no? pedirle que no impulse un proyecto para derogar el aborto en 3 causales” pic.twitter.com/bv9zKLfbEh

