Jaime Mañalich sobre Ómicron: “Para cuando se efectúe el cambio de mando vamos a estar en el peak”

Jaime Mañalich, exministro de Salud, se refirió a la situación que vive el país y el mundo con la variantes Ómicron, además de lo que podría ocurrir en las próximas semanas debido a expansión del virus.

💬 #NadaPersonal | @jmanalich : “Vamos a tener miles de casos diarios. El peak de Ómicron se debería registrar entre 65 y 90 días después del primer caso, que fue hace un mes. Me imagino que cuando se efectúe el cambio de mando vamos a estar en el peak” pic.twitter.com/EaJT31Ux6D

💬 #NadaPersonal | @jmanalich: “Los adultos mayores que no tienen la tercera dosis están en un riesgo grave (…) No es prudente contagiarse, hay que hacer todo lo posible por no hacerlo” pic.twitter.com/tPwRgdRzmC

