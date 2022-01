Diego Schalper y el cargo de Primera Dama: “Como RN convocamos un equipo que hará una propuesta y nos vamos a reunir con la persona designada, pero no vamos a permitir que se tenga un discurso y después se cambie”

El diputado Diego Schalper comentó sobre su estado de salud tras haber dado positivo a Covid-19 y entregó detalles sobre la reunión que tuvo con el presidente electo Gabriel Boric.

💬 #NadaPersonal | @Diego_Schalper sobre su estado Covid positivo: “Me he puesto todas la vacunas, me siento como con un resfriado (…) nunca he tenido síntomas muy fuertes. Estoy tranquilo de no haber ido donde el presidente electo” pic.twitter.com/w7sM2LfKrS

— Radio Duna (@RadioDuna) January 19, 2022