Presidente del Colegio de Profesores: “Sabemos que la presencialidad es fundamental, no resiste un tercer año de clases telemáticas en Chile. No esperemos el 2 de marzo para darnos cuenta que no tomamos las medidas que debimos haber hecho mucho antes”

En Nada Personal, Carlos Díaz, presidentes de Colegio de Profesor, se refirió a sus declaraciones sobre el retorno de a clases presenciales.

#NadaPersonal Carlos Díaz, presidente del @ColegioProfes : “Si no se dialoga con los padres de familia, no se generan las confianzas . Si seguimos con este nivel de contagios, por supuesto que está en riesgo el retorno a la presencialidad” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/BdcHm0qGZp

#NadaPersonal Carlos Díaz, presidente del @ColegioProfes: “Sabemos que la presencialidad es fundamental, no resiste un tercer año de clases telemáticas en Chile. No esperemos el 2 de marzo para darnos cuenta que no tomamos las medidas que debimos haber hecho mucho antes” pic.twitter.com/1akpv3Q35Q

