Sergio Pérez, líder de camioneros: “El problema número uno de Chile es la falta de seguridad, delincuencia, narcotráfico y terrorismo. Si no atacamos la violencia de raíz no habrá éxito en ningún gobierno”

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), se refirió a las movilizaciones por parte de este rubro como repudio a la muerte de Byron Castillo.

Sergio Pérez y situación de camioneros: “El escenario ha empeorado (…) Si no existe seguridad y se nos impide transitar, se va a complejizar mucho más nuestro trabajo”

💬 #NadaPersonal | Sergio Pérez: “Los países no cambian con los gobiernos, hay que resolver los problemas pero seguir avanzando. El problema n°1 de Chile es la falta de seguridad, delincuencia, narcotráfico y terrorismo. Si no atacamos la violencia de raíz no habrá éxito” pic.twitter.com/zCYrGkf4GC

February 11, 2022