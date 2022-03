Diputado Fidel Espinoza: “Yo respeto la autonomía de la Convención, pero el Gobierno no puede mirar al techo”

El diputado Fidel Espinoza se refirió a las decisiones que se están tomando en el Congreso de cara a la nueva administración, además de las conversaciones con Gabriel Boric.

💬 #NadaPersonal | @fideldiputado y el futuro de las decisiones del Congreso: “Espero que el diálogo prime por sobre todas las cosas, cuando un país se polariza pierde a los ciudadanos (…) es importante que independiente de posiciones políticas seamos capaces de no boicotear” pic.twitter.com/BIMi9XQHaW

💬 #NadaPersonal | @fideldiputado: “Fui colega de Giorgio Jackson, si hay algo en lo que no puedo coincidir con él cuando dice que el gobierno no tiene que ver con la convención, yo respeto la autonomía, pero el gobierno no puede mirar al techo” pic.twitter.com/5UIhLGEvuN

— Radio Duna (@RadioDuna) March 10, 2022