Raúl Figueroa: “Si decimos que la violencia es consecuencia de que los niños vayan a clases creo que es un error. La flexibilidad es fundamental, pero restringir la jornada puede perjudicar a los más vulnerables”

En Nada Personal, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a los dichos de su sucesor, Marco Antonio Ávila, sobre el retorno a clases presenciales y la violencia.

#NadaPersonal @raulfiguersa y dichos del ministro @ProfMarcoAvila “Si se asocia por parte de las autoridades la violencia con el retorno a clases, es un mala señal y eso no significa que no haya que hacerse cargo” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/CV9rGxgxHH

#NadaPersonal @raulfiguersa “Llevamos mucho tiempo normalizando la violencia, no solo en el ámbito escolar (…) Me preocupan estas declaraciones donde se buscan responsabilidades donde claramente no están”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/n6j03xtwKv

— Radio Duna (@RadioDuna) March 29, 2022