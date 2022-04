Francisco Undurraga tras reunión con subsecretario del Interior: “Fue una gran reunión, hay una gran preocupación por el estado de seguridad de los chilenos”

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) entregó detalles sobre lo ocurrido en la reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Además comentó su posición sobre la propuesta para extender el plazo para la Convención Constitucional.

💬 #NadaPersonal | @Panchoundurraga sobre propuesta de diputado Mirosevic en alargar la Convención: “No me parece atingente a la realidad, no viene de la Constituyente, por lo que no tiene valor alguno. La presidenta y vicepresidente han dicho que van a llegar con los tiempos” pic.twitter.com/RSzKuEmxC6

— Radio Duna (@RadioDuna) April 28, 2022