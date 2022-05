Vlado Mirosevic por quórum de 2/3 para reformar la Constitución: “Hay un porcentaje de personas que quiere votar Apruebo pero para reformar. No cerremos la puerta a eso”

El diputado Vlado Mirosevic, se refirió a la votación en Comisión del quórum de 2/3 para reformar la Constitución y lo que le gusta y lo que no del proyecto de Carta Magna.

— Radio Duna (@RadioDuna) May 27, 2022

💬 #NadaPersonal | @vladomirosevic por quórum de 2/3 para reformar la Constitución: “Creo que la norma se va a rechazar en el pleno. Es una mala idea que hace un daño a la opción del Apruebo, pero creo que no llega a puerto” pic.twitter.com/qb4mU0S8Ij

— Radio Duna (@RadioDuna) May 27, 2022

💬 #NadaPersonal | @vladomirosevic por quórum de 2/3 para reformar la Constitución: “Hay un porcentaje de personas que quiere votar Apruebo, pero para reformar, y que se mejore en el Congreso. No cerremos la puerta a eso” pic.twitter.com/VJv6fhMWEw

💬 #NadaPersonal | @vladomirosevic por nueva Constitución: “Estoy de acuerdo con un amplio porcentaje del texto, hay cosas que no me gustan tanto, pero hay que naturalizarlo, es normal que no nos guste una parte” pic.twitter.com/q0vwMEJHxP

— Radio Duna (@RadioDuna) May 27, 2022