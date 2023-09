Arturo Figueroa, Referee Federado y Dirigente COBS: “Hoy tenemos rugby en todo Chile”

En Nada Personal, Arturo Figueroa , Referee de Rugby Federado y Dirigente COBS, se refirió a la selección chilena de rugby y su desempeño en el mundial.

#NadaPersonal Arturo Figueroa y futuro de “Los Cóndores” en el mundial de rugby: “Tanto miedo uno no le tiene a Samoa, pero no sabemos con qué país no vamos a encontrar”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/87vFbhuTjQ

