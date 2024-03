Klaus Schmidt-Hebbel: “Tengo la mayor admiración posible de Mario Marcel como economista, incluyendo su desempeño en el BC. Mi admiración llega hasta marzo de 2022, ha sido un mal ministro de Hacienda”

En Nada Personal, Klaus Schmidt-Hebbel, académico de la Facultad de Economía y Negocios UDD, se refirió a los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el PIB y su desempeño al mando de esa cartera.

#NadaPersonal Klaus Schmidt-Hebbel “El monopolio de la equivocación la tiene el ministro Marcel. Él creyó entender que yo me refería al PIB total, y yo me refería al PIB per cápita”

