Juan Luis Castro y futuro de las Isapres: “Si la ley corta se aprueba, en mayo como esperamos, va a dar un plazo de 10 años para que se le proponga a cada persona un plan de devolución”

En Nada Personal, Juan Luis Castro, senador PS y miembro de la Comisión de Salud, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento ingresado por senadores oficialistas contra la indicación sobre mutualización en la Ley Corta de Isapres.

En concreto, el mecanismo de mutualización reducía el cálculo de la deuda de las aseguradoras a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud (US$1.184 millones).

#NadaPersonal @DoctorJLCastro y ley corta de isapres: “La mutualización es un concepto legítimo, no tiene una impugnación per se. El gobierno no estimó pertinente usar ese mecanismo como salida para rebajar la deuda de las isapres” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/oXdFkt8fXC

March 21, 2024