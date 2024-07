Dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería: “Tenemos el control total de las cárceles. No hay ningún milímetro en que no puedan ingresar los gendarmes”

El dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmeria, Jansen Albornoz, se refirió a la situación carcelaria del país y la creación de la unidad especializada de Gendarmería.

#NadaPersonal | Jansen Albornoz: “Hoy Gendarmería tiene el control total de las cárceles. No hay ningún milímetro en que no puedan ingresar los gendarmes”

#NadaPersonal | Jansen Albornoz: “Lo que pasó en Repas fue un desorden, no un descontrol, no fue un tema de la institución (…) A los funcionarios no los dejaron actuar”

