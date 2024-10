Presidente de la Asociación de Fiscales sobre las conversaciones del exfiscal Guerra y Luis Hermosilla: “Es indignante. Son cuestiones que no podemos dejar pasar (…) Tengo la plena certeza que el Ministerio Público va a indagar a fondo”

El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo se refirió a las revelaciones sobre conversaciones entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla.

En la instancia, el persecutor aseguró que el tono y contenido de los chats entre Guerra y el hoy detenido Hermosilla son “indignante” y que “son cuestiones que no podemos dejar pasar más allá que las expresiones sean o no constitutivas de delito (…) Tengo la plena certeza que el Ministerio Público va a indagar a fondo todo este tipo de comunicaciones y eventual violación de secreto”.

De igual manera, Bravo indicó que las filtraciones a la prensa que se han dado en las últimas semanas “dañan las investigaciones, por lo que me extrañaría que los propios fiscales lo hagan. Me cuesta creerlo”.

Por otro lado, y si bien reconoció que “la fiscal Lorena Parra y su equipo han hecho un buen trabajo”, dijo que “las formas importan y a título personal creo que debería evaluar la posibilidad de inhabilitarse del caso Audio”.