Paula Giacosa sobre el Síndrome de Down en Chile: “Hoy día en Chile nacen más personas con Síndrome de Down que en el resto del mundo. Desde la Corporación Edu Down atendemos a 1200 familias de forma gratuita”

Paula Giacosa, directora de la Fundación Edu Down, habló sobre el Día Mundial del Síndrome de Down, la realidad de las personas con esta condición en Chile y las labores que llevan a cabocon la corporación Edu Down.

#NadaPersonal | Paula Giacosa sobre la realidad de las personas con Síndrome de Down: “Es bastante diverso, hay que hacer una diferenciación de las personas que viven en regiones.Por ejemplo, el acceso a la educación es caro, y si bien hay programas, no están estandarizados”.… pic.twitter.com/YcZ50IEsC2 — Radio Duna (@RadioDuna) March 21, 2025

#NadaPersonal | Paula Giacosa sobre la realidad de las personas con Síndrome de Down: “Hoy día en Chile nacen más personas con Síndrome de Down que en el resto del mundo. Desde la Corporación Edu Down atendemos a 1200 familias de forma gratuita”. 🔷En vivo… pic.twitter.com/vnDJqYbxAT — Radio Duna (@RadioDuna) March 21, 2025