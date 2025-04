Francisco Undurraga sobre la AC contra el delegado presidencial , Gonzalo Durán: “El accionar del delgado demuestra que no tiene toda la experiencia,nosotros no lo estamos acusando por algo que no le corresponde, que es Estadio Seguro, sino por no haber previsto las potenciales situaciones que ocurrieron”

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la acusación constitucional presentada contra el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, la eliminación del plan Estadio Seguro y la violencia en las barras bravas.

En este sentido, mencionó: “Esto tiene que ver con nuestra condición de fiscalizadores. Aquí no podemos caer en el facilismo de estar confundiéndolo con el plan Estadio Seguro porque esto no sucede al interior del estadio, sino que afuera”.

El parlamentario también reconoció que el accionar del delegado evidencia falta de experiencia. “Claramente, el accionar del delgado demuestra que no tiene toda la experiencia, pero nosotros no lo estamos acusando por algo que no le corresponde, que es Estadio Seguro, sino por no haber previsto las potenciales situaciones que ocurrieron”, señaló.

En cuanto al cuestionado plan Estadio Seguro, Undurraga admitió sus falencias, pero desestimó su eliminación. “Tenemos un problema, al interior de los estadios, evidentemente este plan no ha sido la solución que debe ser, pero tampoco creo que la solución deba ser eliminarlo”.