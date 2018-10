Mario Aguilar y escenario ante movilización: “Llegamos a esto como último recurso, no hacemos paro por deporte”

El Colegio de Profesores convocó a paro nacional para este miércoles 3 y jueves 4 de octubre. Ante el escenario previo a la movilización, el presidente del Colegio, Mario Aguilar, comentó en Noticias en Duna “esperamos que después de la movilización, el Gobierno entienda que los conflictos hay que asumirlos y tratar de solucionarlos y hacer lo que le corresponde al Gobierno”, agregando:

“Nosotros no queremos estar en la calle, nosotros llegamos a esto como último recurso, no hacemos paro por deporte, intentamos siempre buscar el dialogo, pero cuando hay nula respuesta como en este caso, no nos queda otro camino, pero ojalá que este conflicto no escale más allá y eso depende mucho de la respuesta del Gobierno”.

Aguilar comentó que con la llegada de la ministra Cubillos cambió la relación para bien, pero enfatizó que “no basta solo con más amabilidad en el trato o palabras más respetuosas, finalmente es con cosas concretas, en un petitorio se intenta llegar a respuesta completas a los problemas que se han planteado. La carta última que nos entregaron fue deplorable, salimos muy molestos y le dijimos al subsecretario que era una no respuesta. Ni siquiera se cumplieron los puntos en los que habíamos avanzado, en los que habían ciertos acuerdos, pero no se incorporó en la carta, lo que nos parece lamentable, es una forma muy desleal de negociar. Se entiende que cuando se logran acuerdos verbales es un piso, y no se retrocede”.