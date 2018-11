Álvaro Bellolio y plan Retorno Seguro: “No tenemos la capacidad para hacer esto continuamente ni todos los años”

Son cerca de 160 ciudadanos hatianos los que hoy pudieron volver a su país de origen.

Frente al plan Retorno Seguro, el jefe de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio comentó “tenemos cerca de 1.100 inscritos donde el 95% son haitianos y a medida que se van inscribiendo vamos a ver si podemos entregar un avión, particularmente a ciudadanos de Colombia y República Dominicana”.

Comentando que “nos enfocamos en este primer avión en ciudadanos haitianos viviendo en la Región Metropolitana o regiones aledañas, como Valparaíso y O’Higgins y quedamos bastante contentos con el resultado. Cerca de 160 ciudadanos van a poder volver a su país de origen que justamente estaban pidiendo una mano para seguir desarrollándose allá, ver a sus familias y encontrar trabajos que no lograron acá”.

Muchos de los haitianos que regresaron hoy “estaban esperando que fueran expulsados, y eso puede tardar años”, como comentó Bellolio, “hicimos un plan que fuera 100% voluntario, como anécdota uno se bajó cuando estaba haciendo el check in y me dicen por interno que parece que se quedó por amor”.

Frente a la posibilidad de realizar nuevos vuelos, Bellolio comentó que entregará una lista con los demás inscritos y se tendrá que ver la disponibilidad del avión”porque es presidencial y el presidente también lo ocupa y una vez que están esa condiciones vamos anunciando el nuevo vuelo. La idea es anunciar el vuelo con al menos unos 10 días antes, pero tenemos la disposición y las condiciones para tratar de ayudar a todas estas personas independiente de la nacionalidad”.

Bellolio fue enfático al decir que

“el Estado está haciendo una inversión importante en este plan de retorno, no tenemos la capacidad para hacer esto continuamente ni todos los años y queremos que las personas entiendan el peso de esta inversión que está haciendo el Estado. Chile no tiene las condiciones para ser una agencia de viajes”.

Con respecto a las personas que no subieron al avión y se quedaron esperando afuera, el jefe de Extranjería aseguró que le habían pedido los datos a los 55, de los cuales “7 nunca se inscribieron, con 32 no habíamos podido comprobar si tienen antecedentes o no, por lo tanto nuca fueron llamados, y solo llamamos a gente de la Región Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso y solo dos sí fueron llamados y llegaron tarde. También pasó que información que mandamos se la compartieron por WhatsApp y eso no se puede compartir con sus conocidos. Queremos hacer ahora que los mensajes de texto vayan con el número de pasaporte para que no se pongan creativos. Hay casos que habían personas que tenían juicios pendientes en Chile y no las podemos subir a un avión”.