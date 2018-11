Mariana Aylwin y críticas del Colegio de Profesores a Todos al Aula: “El mandato de la comisión no tenía tanto que ver con alivianar la carga de los profesores”

Mariana Aylwin, ex minsitra de Educación, se refirió en Noticias en Duna a las propuestas entregadas al gobierno por la comisión “Todos al Aula”, encabezada por ella y elaborada por una serie de expertos en el tema.

“Las propuestas se orientan en simplificar y en conciliar una buena rendición de cuentas, pero con una manera mucho más expedita de relación con las instituciones y las normas que regulan el sistema escolar”, contó la militante DC sobre los cambios que sugieren para simplificar la presión administrativa y regulatoria que pesa sobre los establecimientos y docentes del país.

Aylwin señaló que estas 46 propuestas están orientadas a reducir la carga administrativa que tienen actualmente los colegios, con el fin de que directores y docentes puedan dedicar más tiempo al ámbito pedagógico.

En cuanto a las críticas por parte del Colegio de Profesores, quienes comunicaron que no firmarán las propuestas, porque “es un informe absolutamente sesgado y cargado hacia los intereses de los sostenedores privados”, la ex ministra indicó que la iniciativa no tenía tanto que ver con la labor de los profesores.

“El mandato de la comisión no tenía tanto que ver con alivianar la carga de los profesores, que es mucha, pero es pedagógica. En cambio, la carga administrativa le llega mucho más a los directores y a los sostenedores. Entonces, ellos sintieron que esta comisión estaba desbalanceada, que no había espacio para tratar temas del agobio laboral de los profesores”, explicó.

“Sin embargo, creo que el presidente del Colegio de Profesores hizo aportes importantes y varias de las cosas que propusieron quedaron reflejadas. Pero el tema administrativo, esta sobrecarga, si bien también llega a los profesores, es fundamentalmente una carga que recae en los sostenedores y directores de los colegios”, complementó.