Fuad Chahín: “No vamos a aceptar letra chica porque hemos cumplido nuestros compromisos, y vamos a pedir que el Gobierno también cumpla los suyos”

“Nos hace mal una polarización, pero la única forma de que esto sea serio es que los compromisos se cumplan”, declaró el presidente de la Democracia Cristiana en Noticias en Duna, tras congelar relaciones con el Gobierno luego de la cuenta pública del sábado recién pasado.

El pasado sábado 1 de junio el Presidente de la República anunció que “los trabajadores tienen derecho a decidir quién administra” el 4% de cotización adicional que contempla la reforma a las pensiones”.

Al referirse a la reforma al sistema de pensiones y al incremento del ahorro previsional en un 4%, el Mandatario puso en duda -a entender de la DC- el compromiso que el Ejecutivo había suscrito previamente con la colectividad y el Partido Radical (PR) -antes de que se votara la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados– de que estos fondos serían administrados por un ente público creado para estos fines.

“No vamos a aceptar letra chica porque hemos cumplido nuestros compromisos, y vamos a pedir que el Gobierno también cumpla los suyos”, aseguró Chahín.

“Hoy tenemos un riesgo en nuestra democracia: el populismo de extrema derecha o extrema izquierda. No tiene que ver sólo con la polarización si no también con que la gente no ve en la política una real solución a sus problemas”, finalizó el timonel de la DC.