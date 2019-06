Carolina Goic por Ley del Cáncer: “Me queda claro que Mañalich trata de cubrir al presidente ante el incumplimiento del compromiso”

Este martes el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que es imposible aumentar y asegurar el financiamiento a la Ley Nacional del Cáncer, por lo que hizo un llamado a los parlamentarios a que tengan responsabilidad financiera y que determinen qué parte de la norma requiere recursos.

“Eso es imposible (…) cualquier gobierno que venga tiene la potestad de asignarle más recursos en cada proyecto de ley de financiamiento del sector público y no es pertinente, no ha ocurrido ni siquiera con el AUGE, la gran reforma del año 2005, que se asigne a una ley específica un presupuesto determinado y eso lo saben los senadores tan bien como yo”, aseguró el secretario de Estado en el Congreso.

De hecho, este miércoles reforzó su posición, acusando de ignorantes a los parlamentarios de centroizquierda, liderados por la senadora DC Carolina Goic, que impulsan la iniciativa:

“No hay absolutamente nada, y eso a mí me parece que es una posición política muy débil. Tratar de hacer una bandera de que ‘este es mi proyecto y ahora quiero posicionarme diciendo que no tiene financiamiento’, es en realidad una posición egoísta. Son ignorantes”, agregó Mañalich.

Ante esto, la senadora Carolina Goic (DC), aseguró al titular de Salud que “no es imposible” asegurar el financiamiento, puesto que el proyecto deja expuestos los recursos destinados a los vaivenes de la economía y a los posibles cambios de prioridades expresados año a año en la Ley de Presupuesto.

“¿Va a ser esta la actitud? ¿Va a venir a tratar de ignorante -no a mí, ni a los senadores-, si no que a las organizaciones de pacientes y familiares de pacientes con cáncer?”, preguntó la senadora en entrevista con Noticias En Duna.

“Yo invitaría al ministro Mañalich a que asesore al presidente como corresponde, con el artículo 24 de la Ley Ricarte Soto garantizamos de forma permanente $100 mil millones anuales (…) Me queda claro que Jaime Mañalich trata de levantar una cortina de humo para cubrir al presidente ante el incumplimiento del compromiso“.

“A una persona que tiene cáncer no le pueden decir: ‘Sabe, esto depende de una prioridad política”, finalizó.