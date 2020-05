Ernesto Olivares, montañista: “Me enseñaron a que cuando llegara la oportunidad, no la dejara ir”

Ernesto Olivares, montañista que ha llegado dos veces a la cima del monte Everest, comentó en Santiago Adicto parte de su trayectoria, entre lo que se encuentra el terremoto de Nepal en 2015, el accidente con el que casi perdió la pierna y el desarrollo del Centro de Formación de Montaña.

En este último realizan actividades para la familia y esta semana darán una charla a través de Zoom y redes sociales sobre la historia del montañismo en Chile.

Por otro lado, Olivares también comentó que en Chile, a pesar de haber muchas montañas, hay pocos montañistas y se enfocó en acercar la naturaleza a los niños en etapas tempranas de la vida.

Respecto a su experiencia con el terremoto, también manifestó que se quedaron una semana más ayudando. “Fue una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir”, agregó.

📻 #SantiagoAdicto | Ernesto Olivares y su experiencia en Nepal el 2015: “Empezó a moverse el piso, sabíamos que era un terremoto. Nunca me había tocado en la montaña. Entre la neblina vimos aparecer una avalancha que arrasó con 2/3 del campamento”

📻 #SantiagoAdicto | Ernesto Olivares y su experiencia en terremoto de Nepal el 2015: “Dos días antes observamos el campamento, estábamos lejos pero seguros ante un posible colapso de bloques de hielo. La suerte no existe, sí la planificación”

📻 #SantiagoAdicto | Ernesto Olivares y el accidente a 300 metros de alcanzar la cima del Everest: “Mi pie no respondió, me di cuenta que perdí la sensibilidad y que me estaba congelando. Así que bajé al campo 3 y apliqué calor, pero estaba congelado”

🔷 https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/zBkPF4X2W3

