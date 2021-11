Guy Wenborne sobre sus libros “Ríos de Chile”: “Recorrí 40 ríos (…) el proceso de edición fue horrible, ya que teníamos que sacrificar una gran cantidad de material”

El destacado fotógrafo Guy Wenborne, se refirió a los últimos libros que acaba de publicar “Ríos de Chile Norte” y Ríos de Chile Sur”, los que están disponibles en We Print.

📻 #SantiagoAdicto | Guy Wenborne y su trabajo en fotografía arquitectónica: “Fue una muy buena escuela poner al servicio de otro el talento fotográfico de uno. Germán del Sol me dijo que le encantaba que le hiciera fotos porque lo sorprendía con ángulos que no se había imaginado” pic.twitter.com/ZMCQ3SDxGB

📻#SantiagoAdicto | Guy Wenborne: “Hubo tres personas que me han abierto los ojos. Patricia Novoa que me inició en fotografía, Eduardo Vilches que me cambió la forma de percibir el entorno del color y Germán del Sol, que me empujó más allá, desafiándome” pic.twitter.com/Nv097Nf9eL

