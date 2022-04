Federico Sánchez: “Lo más alucinante del auto es que básicamente encarnó y condensó en él lo mejor del siglo XX en cuanto a arte”

En Santiago Adicto, Rodrigo Guendelman conversó con Federico Sánchez, arquitecto, académico y conductor televisivo, radial y creador del programa Autobiografías.com, sobre autos, a propósito de la muestra “Motion. Autos, Art, Architecture” que se inaugura esta semana en el Museo Guggenheim Bilbao.

#SantiagoAdicto Federico Sánchez: “Soy una especie de inútil ilustrado, no sé hacer nada pero he leído y creo saber que la arquitectura existe y tiene, aunque no lo crean, variantes muy objetivas” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Hf0RpmPZ5X

— Radio Duna (@RadioDuna) April 11, 2022