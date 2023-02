Macarena Whittle y Catalina Soffia por el diseño en Verde Sazón: “Tenemos la filosofía del Wellbeing, poner a las personas en el centro (…) En este proyecto pudimos poner esas ideas a flote”

Macarena Whittle y Catalina Soffia, del Estudio Well, entregaron detalles sobre la nominación a Building of the Year, de Arch Daily, que recibieron por su trabajo en el diseño del restaurante Verde Sazón en el Barrio Italia.

📻 #SantiagoAdicto | Macarena Whittle y Catalina Soffia y el diseño en Verde Sazón: “Entrevistamos al dueño para ver su visión comercial, preguntamos en qué película viviría -para visualizar la historia del espacio-. Eligió ‘Call me by your name’, que es un verano en la Toscana” pic.twitter.com/josCOtN3sy — Radio Duna (@RadioDuna) February 28, 2023