Luis Poirot: “Hasta el 89 no pude enfrentarme al negativo de La Moneda destruida, porque me significaba mucho dolor”

El fotógrafo nacional, Luis Poirot, habló sobre su historia trabajando junto a Salvador Allende y sus fotos de La Moneda luego del Golpe de Estado, además de su recuerdo en el exilio.

#SantiagoAdicto| Luis Poirot: “Después del Golpe me corté la barba, me corté el pelo, me puse corbata y chaqueta y me compré El Mercurio, y llevé a mi hijo a La Moneda para mostrarle la cobarde gesta de los aviadores”

🔷En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 VTR y diales. pic.twitter.com/h1dgeTuzbP

— Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2023