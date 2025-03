Magdalena Vicuña sobre las nuevas demandas en la formación: “Tenemos que calar profundamente en como formamos a nuestros profesionales, pero no podemos perder el oficio primario de la arquitectura, el diseño y la planificación urbana”

Magdalena Vicuña, nueva decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, habló sobre sus líneas de investigación como arquitecta, el panorama universitario, los desafíos que espera abordar durante su gestión y las nuevas demandas en la formación de profesionales.

#SantiagoAdicto | Magdalena Vicuña sobre la densidad residencial: “Para tener ciudades complejas en el buen sentido, debe haber densidad, diversidad, conservación del patrimonio, caminabilidad, etc. Todo esto no es posible si no tenemos cierta proximidad en el espacio”.

— Radio Duna (@RadioDuna) March 25, 2025