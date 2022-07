Mira Bien: Los secretos de “American Pie”, la obra maestra de Don McLean

“Esta es la novela americana hecha canción” aseguró Ignacio Olivares sobre “The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s ‘American Pie’”.

El documental comienza cuando un avión monomotor en el que viajaban Buddy Holly, Ritchie Valens y Jiles P. Richardson, el “Big Bopper”, cayó en un campo de maíz al norte de Clear Lake, Iowa, el 3 de febrero de 1959, falleciendo las tres estrellas de la música y su piloto.

El documental tiene una duración de 90 minutos e incluye imágenes de noticias de los años 70 y usa a actores como soporte en las recreaciones.