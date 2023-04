Mira Bien: Danyel Smith brilla brillante

“Shine Bright: a very personal history of black women in pop” es una historia personal de la periodista Danyel Smith sobre sus ídolas de la música pop negra. Fue editora de Billboard y sabe mucho de música. Tiene un podcast con el mismo nombre de ella.

Escribe muy bien, es muy entretenido y además de su historia, hay activismo contando lo que le costó y cómo armó su historia.

El libro aún no está traducido, pero lo puedes comprar en inglés en Amazon.